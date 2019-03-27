Отец Анджелины Джоли получил назначение от Трампа

Актер Джон Войт, который является отцом Анджелины Джоли, получил назначение от президента США Дональда Трампа, пишет The Hollywood Reporter.

В материале говорится, что он войдет в совет попечителей Центра исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди.

Как отмечается, обладатель «Оскара» является одним из наиболее консервативных деятелей в Голливуде, и он открыто заявляет о поддержке Трампа. Войт активно критиковал политику экс-президента США Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли уходит из кино.