Отец Анджелины Джоли получил назначение от Трампа
Актер Джон Войт, который является отцом Анджелины Джоли, получил назначение от президента США Дональда Трампа, пишет The Hollywood Reporter.
В материале говорится, что он войдет в совет попечителей Центра исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди.
Как отмечается, обладатель «Оскара» является одним из наиболее консервативных деятелей в Голливуде, и он открыто заявляет о поддержке Трампа. Войт активно критиковал политику экс-президента США Барака Обамы.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли уходит из кино.