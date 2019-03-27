Шнуров пожаловался на угрозы от продюсера «Ласкового мая»

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку высказываний продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Разин разместил в инстаграме пост, в котором пообещал 5 млн рублей и защиту в суде «тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку [Шнурову] рожу».

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Уточняется, что представитель Шнуров попросил принять немедленные меры и пресечь нарушение закона.

Ранее сообщалось, что Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя.