Медики рассказали о сбитом племяннике Пугачевой

Стали известны подробности о ДТП с участием племянника российской певицы Аллы Пугачевой Влада. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Рязанской области.

Как отмечается, такого инцидента в марте не происходило. Однако в феврале в больницу приходил пациент по имени Влад Пугачев, который пожаловался на на палец стопы правой ноги. Он пришел в медицинское учреждение сам.

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«В травмпункте ему сделали рентген, который не показал никаких переломов», — рассказали в региональном Минздраве.

Уточняется, что госпитализация не понадобилась. Информации о том, откуда у Пугачева появилась травма, нет, сведений о ДТП не поступало.

Ранее сообщалось, что племянник Аллы Пугачевой попал под машину.