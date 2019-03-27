Николас Кейдж решил снова жениться

Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» 55-летний актер Николас Кейдж намерен жениться в четвертый раз. Об этом сообщает US Weekly.

Как отмечается, его избранницей стала Эрика Койке, с которой он встречается около года. Впервые пара была замечена вместе в одном из ресторанов в Пуэрто-Рико.

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По данным издания, актер уже подал заявку на заключение брака в штате Невада.

Уточняется, что Кейдж предпочитает не придавать огласке свои отношения и другие детали на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж получил главную роль в экранизации рассказа Лавкрафта.