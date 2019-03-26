Владимир Соловьев выгнал из студии дерущихся экспертов

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии экспертов Грэга Вайнера и Араика Степаняна, которые сцепились в студии в ходе разгоревшегося конфликта, передает ФАН.

Все началось с того, что Степанян облил водой Вайнера.

Соловьев вместе с соведущим Сергеем Михеевым растащили мужчин, и попросили покинуть студию.

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Также Соловьев отметил, что нельзя переходить грань, каким бы ни был конфликт.

Ранее Владимир Соловьев прокомментировал заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко о том, что россияне якобы «любят рабство».