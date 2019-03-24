Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman

Дочь маршала Ивана Конева Наталья заявила, что не намерена удиться с телешоу Comedy Woman из-за шутки про отца. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет право над чем-то смеяться и хохотать; но история Великой Отечественной войны имеет своих героев», — сказала Конева.

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По ее словам, с высказываниями о маршале Коневе участницы Comedy Woman «заигрались».

Она также добавила, что слава и публичность должна иметь «внутренние стержни, ограничения».

Ранее СМИ сообщили, что из-за новой шутки о генералах на Comedy Woman подают в суд.