Избивший жену Марат Башаров живет вместе с экс-супругой после развода

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Актер Марат Башаров, недавно избивший жену, продолжает жить со своей бывшей супругой Елизаветой Шевырковой после развода, передает «Стархит».

По его словам, в их семье все хорошо и они живут вместе. Более того, слова Башарова по телефону подтвердила его экс-супруга, которую он неожиданно подозвал к телефону.

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«Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком. Дать супругу, чтобы вы успокоились все?» — предложил Башаров.

Супруги отметили, что не присутствовали в суде во время бракоразводного процесса, и потому не стали комментировать решение суда.

Ранее сообщалось, что Марат Башаров развелся с избитой женой.