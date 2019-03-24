Адель и Дженнифер Лоурес устроили танцы в нью-йоркском гей-баре

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Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоурес появились в одном из легендарных гей-баров в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Daily News.

Как отмечается, это вызвало огромный ажиотаж среди собравшихся там людей.

По данным издания, Адель и Лоуренс танцевали и веселились вместе с остальной публикой.

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Подчеркивается, что тем самым звезды показали, что являются «такими же, как ты».

Ранее сообщалось, что мармеладные мишки и пельмени просят Адель не оставлять сцену после ее заявления о том, что она покидает сцену.