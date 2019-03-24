Первая жена Майкла Джексона предсказала его смерть

Первая жена американского певца Майкла Джексона Лиза-Мари Пресли чувствовала его приближающуюся смерть. Об этом рассказал один из врачей артиста Нил Ратнер в своей книге, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, во время свой первой встречи с медиком в 1995 году она предупредила его о том, что не позволит причинить супругу вред.

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«Врачи убили моего отца, и я не позволю сделать этого с моим мужем», — заявила Пресли.

Отец девушки американский певец Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет. Майкд Джексон ушел из жизни в 2009 году в 50 лет.

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Барбара Стрейзанд разъяснила свое прежнее заявление о фильме «Покидая Неверленд», в котором исполнителя обвинили в педофилии.