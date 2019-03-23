Актриса-депутат не простила Собчак грязное оскорбление про трусы

Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о старом конфликте с телеведущей Ксенией Собчак. передает НТВ.

Кожевникова пояснила, что поругалась с Собчак из-за фотографии, где у Марии из-под платья было видно нижнее белье. Снимок вызвал негативную реакцию у Собчак, которая прокомментировала фото словами, что Кожевникова попала в Госдуму благодаря месту, которое видно на снимке.

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«Когда она узнала, что я стала депутатом Государственной думы, она нашла эту фотографию. На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу. И получилось так, что, так как платье короткое, трусы были видны… Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу», — рассказала она.

Актриса отметила, что встречалась с Собчак через некоторое время и та подошла и как ни в чем не бывало сказала: кто старое помянет, тому глаз вон, с чем Мария не согласилась.

Как призналась актриса, если где-то на мероприятиях они пересекаются с Собчак, проходят мимо друг друга, не здороваясь.