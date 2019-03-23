Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении»

Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем «Евровидения» в 2019 году, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в интервью журналистке Софико Шеварнадзе.

Мединский заявил, что за рубежом кроме группы «Тату» никто из российских исполнителей не популярен.

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«Сейчас еще Сергей Лазарев победит на Евровидении — и мир его чуть-чуть узнает», — сказал он.

Ранее испанская газета El Periodico назвала исполнителей из Голландии, Швеции и России наиболее вероятными победителями песенного конкурса «Евровидение-2019».