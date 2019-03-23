Бари Алибасов рассказал о состоянии жены Лидии Федосеевой-Шукшиной

Супруг народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной внес ясность в сообщения о госпитализации жены, передает РИА «Новости».

До этого в СМИ появилась информация, что у артистки отказали ноги и она прикована к постели, а также что ее срочно госпитализировали.

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По словам Алибасова, у его жены не отказали ноги, а она проходит плановое обследование и «чувствует себя прекрасно».

«Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет», — добавил Алибасов.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина.