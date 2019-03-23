Малахов извинился перед отцом Началовой за то, что лишний раз не позвал ее в эфир

Телеведущий Андрей Малохов извинился перед отцом скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Виктором за то, что не приглашал ее в эфир. Об этом он заявил на телеканале «Россия 1».

Отец певицы Виктор Началов дал откровенное интервью Малахову у себя дома. После этого телеведущий извинился перед ним за недостаточное внимание к его дочери.

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Кроме того, Малахов восхитился отношениями Началовой и ее отца, который посвятил всю свою жизнью развитию карьеры дочери.

Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал виновника смерти дочери.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

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