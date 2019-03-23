Виктория Дайнеко заявила, что ее дочь стала жертвой врачебной ошибки

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала, что ее маленькая дочь стала жертвой врачебной ошибки. Об этом сообщают «Дни.ру».

По ее словам, после прививки от туберкулеза у девочки начались осложнения.

«У нас была мокнущая рана с шишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому что это серьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться», — заявила Дайнеко.

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Она пояснила, что медики ставили ей неправильный диагноз, и поэтому никто не мог понять, что с ней, на протяжении долгого времени. Врачи полагали, что у ребенка дерматит. Затем выяснилось, что на месте укола образовалась рана, в которой развивалась БЦЖ-инфекция.

Ранее сообщалось, что Дайнеко объяснила, почему вернулась к бросившему ее Воробьеву.