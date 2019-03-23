Мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери
Мать российской телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала о ее отношениях с супругом дочери Максимом Виторганом после того, как они решили расстаться. Об этом сообщает издание StarHit.
По ее словам, они по-прежнему хорошо общаются и часто встречаются.
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«Понимаете, ведь отношения между людьми складываются и продолжаются независимо ни от чего. Мы — одна семья», — сказала Нарусова.
Она подчеркнула, что Максим по-прежнему уделяет много времени сыну Платону.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые «официально» вышли в свет.