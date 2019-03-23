Дэнни Трехо озвучит обезьяну в фильме «Даша-путешественница»
Актер Дэнни Трехо в твиттере заявил, что займется озвучкой одного из персонажей мультфильма «Даша-путешественница».
«Я наконец могу сказать вам, что я обезьяна», — написал Трехо.
Он также добавил, что трейлер экранизации детского мультсериала выйдет 23 марта.
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Над созданием полнометражного мультфильма о Даше-путешественнице работает компания Paramount Pictures.
Ранее сообщалось, что фильмом про Дашу-путешественницу займется продюсер «Трансформеров».