Дэнни Трехо озвучит обезьяну в фильме «Даша-путешественница»

Актер Дэнни Трехо в твиттере заявил, что займется озвучкой одного из персонажей мультфильма «Даша-путешественница».

«Я наконец могу сказать вам, что я обезьяна», — написал Трехо.

Он также добавил, что трейлер экранизации детского мультсериала выйдет 23 марта.

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Над созданием полнометражного мультфильма о Даше-путешественнице работает компания Paramount Pictures.

Ранее сообщалось, что фильмом про Дашу-путешественницу займется продюсер «Трансформеров».