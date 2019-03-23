Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный законопроект предусматривает изменение конституции Украины, которое позволит снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей.

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Он также добавил, что намерен реализовать этот закон после победы на президентских выборах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что уверен в своей победе на выборах.