«Чтоб вас покарал Бог!»: Удовиченко пристыдила журналистов за Началову

Актриса Лариса Удовиченко резко раскритиковала журналистов за желание сделать шоу из кончины певицы Юлии Началовой. Об этом она написала в своем инстаграме.

Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию.

«Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!», — добавила она.

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Удовиченко также попросила прощения у поклонников за «крик души».

Ранее Ольга Кормухина рассказала, в чем, по ее мнению, была причина болезни Юлии Началовой.