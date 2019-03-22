Почему умерла Началова, рассказала Ольга Кормухина

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала, в чем, по ее мнению, была причина болезни Юлии Началовой, передает сайт kp.ru.

Она заявила, что на телевидении и радио все решают связи и деньги, и Началова была достойна гораздо большего.

«В разы больше— чем те, кто крутится в ротациях, кто более предприимчив. Вчера мы долго были у гроба перед официальной церемонией. И все пришли к выводу, что это было придушенная внутри боль — знаю по себе, каково это», — сказала она.

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Артистка подчеркнула, что внутренняя неудовлетворенность часто вылезает в виде страшных болезней, добавив, что рак вызывают в том числе стрессы, загнанные внутрь.

«То есть на первом месте среди причин ее раннего ухода - наш гребаный шоу-биз», — добавила она.

Ранее Лена Ленина подверглась критике после того, как было опубликовано фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где Ленина улыбается вместе с Андреем Малаховым.