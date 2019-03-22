Ленину отчитали за веселое фото с Малаховым с передачи о Началовой

Писательница Лена Ленина подверглась критике после того, как было опубликовано фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где Ленина улыбается вместе с Андреем Малаховым, сообщает сайт kp.ru.

Фото было сделано на съемках программы, которые шли во время прощания с певицей, и вызвало сильнейшее возмущение пользователей соцсетей.

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Писательницу обвинили в том, что она выглядела слишком жизнерадостно и пришла на съемку «намалеванная». Часть пользователей обвинила друзей Началовой, включая Ленину, в желании «нажиться на трагедии».

В то же время некоторые пользователи встали на защиту Лениной, отметив, что «жизнь продолжается».



Сама Лена Ленина призналась, что обиделась на Началову перед ее смертью, и не успела извиниться, в чем раскаивается. Она также добавила, что Юлия Началова была очень светлым человеком и не хотела бы, чтобы они с Малаховым плакали.

Ранее стало известно, что дочь певицы Юлии Началовой Вера проплакала всю ночь, узнав о смерти матери.