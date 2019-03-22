Началова может получить звание заслуженной артистки России

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Российская певица Юлия Началова, которая ушла из жизни в возрасте 38 лет, может получить звание Заслуженной артистки России посмертно. Об этом сообщает «URA.Ru».

По словам музыкального продюсера Андрея Разина и певца Филиппа Киркорова, этого намерены добиваться ее коллеги и друзья.

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«Я не знаю, какие документы подают на звание, думаю сильные мира сами должны решить. Юля звание заслужила честно», — сказал Киркоров.

Он также добавил, что в данный момент идет сбор средств для семьи Началовой.

Ранее сообщалось, что Киркорова умоляли о посмертном звании на похоронах Юлии Началовой.