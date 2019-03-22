Бортко назвал Панина «сумасшедшим»

Первый зампред комитета по культуре Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко назвал актера Алексея Панина «сумасшедшим». Это произошло в эфире НСН.

Как отмечается, так он отреагировал на слова Панина о том, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна, кроме КНДР, куда не хочется возвращаться.

Реклама

«А где он сейчас? В России? Это свидетельствует о том, что он сумасшедший и не в своем уме», — сказал Бортко.

Депутат добавил, что на больного человека нужно обращать как можно меньше внимания.

Ранее сообщалось, что Панин назвал Россию «грязной», а потом удалил пост.