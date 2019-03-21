«Будет одним шутом меньше»: Лозу порадовал роспуск «Ленинграда»

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Российский музыкант Юрий Лоза заявил НСН, что место Сергея Шнурова, который объявил о конце карьеры в составе группы «Ленинград», займут его последователи.

Лоза выразил мнение, что Шнуров, в отличие от Пастернака или Пушкина, не обладает поэтическим талантом, а музыка «Ленинграда» не имеет художественной ценности. Также музыкант рассказал, что Шнуров периодически справлял малую нужду на слушателей в «первом ряду» и раздевался догола на сцене.

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«Охренительно! Счастья полные штаны! Ну будет одним шутом меньше <...> Шнуром больше, шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца», — сказал Лоза.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что новая жена Шнурова распустила «Ленинград».