Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
До СМИ писали, что актрису нашли дома в полуобморочном состоянии и увезли в больницу, а позже ей стало хуже.
Беркова написала, что находится под капельницей, но заявила, что с ней все будет хорошо.
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«Врачи разрешили сегодня поехать домой. И сегодня я уже буду дома», — добавила Беркова.
Ранее сообщалось, что резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой.