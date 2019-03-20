Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

До СМИ писали, что актрису нашли дома в полуобморочном состоянии и увезли в больницу, а позже ей стало хуже.

Беркова написала, что находится под капельницей, но заявила, что с ней все будет хорошо.

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«Врачи разрешили сегодня поехать домой. И сегодня я уже буду дома», — добавила Беркова.

Ранее сообщалось, что резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой.