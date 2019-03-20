Variety: «Рокетмен» об Элтоне Джоне будет сопоставим с «Богемской рапсодией»

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Фильм «Рокетмен» («Rocketman») британском певце и композиторе Элтоне Джоне будут сравнивать с «Богемской рапсодией» о группе Queen, пишет Variety.

Как отмечается, в понедельник, 18 марта, на вечеринке Paramount Pictures состоялся предпоказ фрагмента картины.

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Уточняется, что на записи были показаны некоторые детали биографии Элтона Джона, а также истории его становления как музыканта.

«Этот фильм, безусловно, будут сравнивать с «Богемской рапсодией», биографическим фильмом о группе Queen, который принес рекордные кассовые сборы и получил несколько «Оскаров», — говорится в материале.

Однако картина еще не была показана полностью, и делать выводы о том, повторит ли она в точности успех «Богемской рапсодии», пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне.