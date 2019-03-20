Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые «официально» вышли в свет, пишет kp.ru.
Как отмечается, это произошло на музыкальной премии в области классической музыки.
Подчеркивается, что появление Собчак и Богомолова на мероприятии сразу привлекло внимание публики и вызвало у нее немалый интерес.
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Данное событие произошло на фоне заявления телеведущей о расставании с мужем актером Максимом Виторганом.
Ранее сообщалось, что Богомолов впервые высказался о Собчак и сделал ей комплименты.