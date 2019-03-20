Названы место и дата премьеры нового фильма Тарантино

Премьера нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может состояться на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, показ киноленты, вероятно, пройдет 21 мая: ровно через 25 лет после того, как публика впервые увидела «Криминальное чтиво».

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Ранее сообщалось, что актеров Леонардо Ди Каприо и Бреда Питта обвинили в злоупотреблении фотошопом.

«Однажды в Голливуде» станет девятой по счету среди работ Квентина Тарантино. Фильм впервые будет показан 26 июля 2019 года. После десятой ленты Тарантино намерен уйти из кино.