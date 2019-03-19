Зеленского предупредили о вбросах

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сейчас является лидером президентской гонки на Украине.

Эксперты объясняют это тем, что другие кандидаты подорвали свою репутацию. «Дело в том, что основные участники теряют голоса, и они идут Зеленскому, но часть людей еще не определилась. Победа Зеленского пока не очевидна. Кроме того, могут быть какие-то вбросы. Всегда существуют некие карты, которые выкладываются на стол. Мы о Зеленском еще много чего услышим», — делится с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

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По мнению Почты популярность Зеленского можно объяснить его мягкими взглядами. «У него нет каких-то радикальных взглядов, которые бы пугали население. У него и программы нет, но его сдержанность менее пугает избирателей», — подчеркнул он.

Вместе с тем, эксперт признает, что от лидера Украины будет зависеть немногое. «Украина сидит на кредитной игле МВФ, и задача нового президента — не ухудшить ситуацию, а к Порошенко и Тимошенко отношение соответствующее», — резюмировал он.

Ранее Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине. Отдать свой голос за шоумена готовы 34% украинцев.