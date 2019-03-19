Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский ответил на вопрос об отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, он очень хорошо знаком с Коломойским, который является владельцем украинского телеканала «1+1».

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Он также добавил, что не подписывал никаких документов с олигархом.

Зеленский подчеркнул, что решил принять участие в президентских выборах на Украине не ради Коломойского.

Ранее сообщалось, что Коломойский назвал Зеленского «символом смены поколений» и добавил, что Украина нуждается «в миллионах Зеленских».