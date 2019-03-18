О последнем разговоре с Началовой рассказала ее представитель

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Представитель Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о последнем разговоре с певицей. Это произошло на шоу Андрея Малахова.

Исаева уточнила, что в последний раз говорила с Началовой в больнице.

Она отметила, что Юлия была в хорошем настроении.

«Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право», — передала Исаева слова Началовой.

Ранее стало известно, что сказала перед смертью российская певица Юлия Началова.