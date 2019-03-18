О последнем разговоре с Началовой рассказала ее представитель
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о последнем разговоре с певицей. Это произошло на шоу Андрея Малахова.
Исаева уточнила, что в последний раз говорила с Началовой в больнице.
Она отметила, что Юлия была в хорошем настроении.
«Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право», — передала Исаева слова Началовой.
Ранее стало известно, что сказала перед смертью российская певица Юлия Началова.