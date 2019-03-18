Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию «Передовые правовые инициативы».

На предстоящих выборах отдать свой голос за Зеленского готовы 34% украинцев.

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При этом рейтинги лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются.

Действующего президента поддерживают 14,22%, Тимошенко — 12,9%.

Ранее сообщалось что отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным.