Бойфренда умершей Началовой вывел в эфир Малахов

Андрей Малахов в эфире вывел в эфир телеканала «Россия 1» бойфренда умершей певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудря.

Отмечается, что Кудря и Началова встречались год.

«Мы себя обнадеживали, и каждое слово врачей «хорошо» или «лучше» воспринималось как счастье. Я не могу комментировать, что говорят врачи. Лучше, если об этом скажут родители, а не я», — сказал Кудря.

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По его словам, «Юля была светлым, добрым человеком, которая заслужила любви в жизни».

«Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, — это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить», — рассказал Кудря.

Ранее стало известно, что сказала перед смертью российская певица Юлия Началова.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.