Первой любовью Кейт Миддлтон оказался звезда «Аббатства Даунтон»

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Биограф британскоой королевской семьи Кэти Николл в новой книге рассказала, что герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) была влюблена в своего одноклассника Эндрю де Перлаки.

Де Перлаки сейчас известен под именем Эндрю Александр, он стал актером, сыграл сэра Джона Баллока в сериале «Аббатство Даунтон». «Кейт была тайно влюблена в Эндрю, светловолосого, голубоглазого певчего с голосом ангела. В ее классе он был самым красивым мальчиком, и Кейт хорошо его знала, потому что они пели в одном хоре. Увы, Эндрю уже «встречался» с ее подругой Фионой Бикрофт», — цитирует книгу издание Express.

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Как выяснилось, Эндрю знал о чувствах Кейт, которая была слишком застенчивой, чтобы признаться в любви. «Забавно, но я знал, что нравился Кэтрин. Сама она об этом не говорила, не решилась. Тогда я встречался с одной из ее подруг, Фионой Бикрофт. Она была болтунья и веселушка, но отношения тогда были невинными и очень быстро проходящими — могли продлиться несколько дней», — вспоминает он.

Ранее стала известна дата премьеры полнометражного «Аббатства Даунтон».