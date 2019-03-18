Возможную замену Зеленскому нашел «Квартал 95»
Студия «95 Квартал» приняла в свой актерский состав участника юмористического шоу «Лига смеха» Владимира Мартынца, сообщает «Обозреватель».
Уточняется, что актер принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала».
«Встречайте нового жителя «Квартала», — объявили актеры студии.
Реклама
В студии не пояснили, станет ли Мартынец их актером на постоянной основе, или появится лишь в некоторых выпусках.
Отмечается, что он может стать заменой Владимиру Зеленскому, участвующему в президентской гонке.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в записи совместного номера с певицей Maruv.