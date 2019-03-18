Муза Петросяна раскритиковала Елену Степаненко

Муза артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова негативно высказалась о его бывшей жене Елене Степаненко. Об этом сообщает Star Hit.

Отмечается, что одна из подписчиц посоветовала Брухановой поучиться мудрости у бывшей супруги Петросяна, а не возмущаться. На что муза артиста заявила, что у Степаненко можно научиться только «злости».

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«Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня»,— заявила Брухунова.

В конце 2018 года Евгений Петросян развелся со своей супругой Еленой Степаненко после 25 лет брака. Ему приписывают роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее сообщалось, что у молодой музы Петросяна появилась конкурентка.