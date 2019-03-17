Изменилась дата похорон Юлии Началовой

Директор ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Оксана Мостовлюк заявила, что звезду похоронят 21 марта, а не 19. Об этом сообщает агентство городской новостей «Москва».

По ее словам, похороны должны состоятся в следующий четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.

Реклама

«До этого там же в большом траурном зале состоится церемония прощания», — добавила Мостовлюк.

Юлия Началова умерла вчера, 16 марта, в возрасте 38 лет.

Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.