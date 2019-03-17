Трамп обиделся на пародийные шоу

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Президент США Дональд Трамп заявил, что такие пародийные шоу, как на Saturday Night Live, похожи на рекламу, которая не приносит никакого результата. Об этом он написал в твиттере.

По его мнению, они не талантливые и не смешные. Американскому лидеру удивительно наблюдать за тем, что они постоянно фокусируются на одном и том же человеке (Трампе. — «Газета.Ru»).

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«Это как реклама без какого-либо результата», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский актер Алек Болдуин, пародировавший Дональда Трампа, ответил на угрозы американского лидера после выхода сатиры на телешоу Saturday Night Live.