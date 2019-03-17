Ди Каприо избегает девушек старше 25, вычислил пользователь Reddit

Американский актер Леонардо Ди Каприо избегает девушек старше 25 лет. К такому шуточному выводу пришел пользователь Reddit, пишет Daily Mail.

Как отмечается, он составил график, из которого следует, что он никогда не встречался с девушками за 25. Уточняется, что основой для исследования послужили данные обо всех девушках, с которыми когда-либо встречался Ди Каприо.

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Подчеркивается, что этот юмористический пост быстро разошелся по соцсетям, набрав более 2 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Ди Каприо назвала причину расставания с актером.