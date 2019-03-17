«Это просто не укладывается в голове»: Тимур Родригез о смерти Юлии Началовой
Российский шоумен Тимур Родригез выразил соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой. Об этом он написал в инстаграме.
По его словам, она была потрясающей артисткой, которая пела и выглядела не так, как остальные.
«Какой голос! Какой тембр! И так было всегда!», — написал Родригез.
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Он добавил, что не может поверить в то, что ничего уже нельзя изменить.
«Прощай, чудесная девочка с волшебным голосом! Это просто не укладывается в голове!!!», — сказал Родригез.
Ранее сообщалось, что последнее видео с Началовой опубликовал Николай Басков.