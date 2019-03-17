Последнее видео с Началовой опубликовал Николай Басков
Российский исполнитель Николай Басков опубликовал в своем инстаграме последнее видео с участием певицы Юлии Началовой, которое она ему прислала.
На видео Началова изображена с певцом Александром Панайотовым, они благодарят Баскова «за праздник» после посещения его концерта.
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«Нашел последнее видео от Началовой, которое они мне прислали с Панайотовым!!! До сих пор не могу прийти в себя», — написал Басков.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.