«Бесконечно печально»: Лепс соболезнует родным умершей Началовой
Российский исполнитель Григорий Лепс в своем инстаграме прокомментировал смерть певицы Юлии Началовой.
«Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица... Юля!!!!» — написал Лепс.
В заключение певец выразил соболезнования родным и близким Началовой.
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Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.