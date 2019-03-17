«Бесконечно печально»: Лепс соболезнует родным умершей Началовой

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Российский исполнитель Григорий Лепс в своем инстаграме прокомментировал смерть певицы Юлии Началовой.

«Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица... Юля!!!!» — написал Лепс.

В заключение певец выразил соболезнования родным и близким Началовой.

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Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.