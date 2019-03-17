Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником проекта «Последний герой», отмечается на сайте kp.ru.
Как отмечается, она умерла вслед за рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) и певицей Жанной Фриске.
«По странному стечению обстоятельств Юля продолжила печальную статистику телешоу, пополнив ряды умерших участников «Последнего героя». Что это, проклятье или страшное совпадение?», — подчеркивается в материале.
Юлия Началова приняла участие в четвертом сезоне шоу «Последний герой» в 2003 году, однако ушла с него в самом начале.
Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал причину смерти дочери.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.