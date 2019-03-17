Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

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Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником проекта «Последний герой», отмечается на сайте kp.ru.

Как отмечается, она умерла вслед за рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) и певицей Жанной Фриске.

«По странному стечению обстоятельств Юля продолжила печальную статистику телешоу, пополнив ряды умерших участников «Последнего героя». Что это, проклятье или страшное совпадение?», — подчеркивается в материале.

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Юлия Началова приняла участие в четвертом сезоне шоу «Последний герой» в 2003 году, однако ушла с него в самом начале.

Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал причину смерти дочери.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.