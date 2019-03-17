«Почему так несправедливо»: Басков о смерти Началовой
Российский исполнитель Николай Басков отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой, отметив, что она «навсегда в его сердце». Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
«Юлечка моя дорогая, сколько лет мы были рядом, сколько программ и поездок , как так...» — посетовал Басков.
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Он также выразил сожаление по поводу того, что не сможет больше услышать «заразительный смех и волшебный голос» Началовой.
«Почему так несправедливо... Ты навсегда в моем сердце...» — заключил Басков.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.