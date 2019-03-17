Алена Свиридова посетовала на «несправедливую» смерть Началовой

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Заслуженна артистка России Алена Свиридова увидела «несправедливость» в смерти певицы Юлии Началовой. Слова Свиридовой передает ТАСС.

Она подчеркнула, что ей «не могло прийти в голову», что «такое [смерть]» произойдет с Началовой.

«Она чудесная, она была маленькой девочкой, потом выросла в такую красивую женщину», — сказала Свиридова.

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Артистка также выразила соболезнования родным и близким певицы в связи с «огромной потерей».

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».