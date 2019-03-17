Возлюбленная Петросяна отказалась учиться «злости» у Степаненко

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Татьяна Брухунова, помощница и партнер юмориста Евгения Петросяна, заявила, что у экс-супруги артиста Елены Степаненко можно учиться только «злости» и «контролируемой агрессии». Об этом она рассказала в эфире «Пятого канала».

Отмечается, что свое мнение она выразила на программе «Эксклюзив», в которой помощница описала, «как все было на самом деле» между ней и Петросяном.

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«Учиться у Степаненко можно только злости и контролируемой агрессии», — заверила Брухунова.

Она подчеркнула, что освоение таких качеств «не для нее».

Ранее сообщалось, что Брухунова тратит сотни тысяч рублей в Дубае.