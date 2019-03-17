Сергея Пенкина поставила в тупик мысль о том, как он выбросит цветы Началовой

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Российский эстрадный певец Сергей Пенкин заявил, что ему «страшно», когда он думает о том, как будет выбрасывать цветы, подаренные певицей Юлией Началовой. Своими страхами Пенкин поделился с «Пятым каналом».

Пенкин рассказал, что ему «тяжело» говорить о смерти артистки. По его словам, у него дома стоит «корзина цветов», которую ему подарила Началова. Певец уточнил, что причиной подарка является его день рождения, 10 февраля.

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«Мне надо будет их выбрасывать, потому что цветы уже все… Мне страшно… Я не знаю, как сделать это», — сказал Пенкин.

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».