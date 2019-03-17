Анастасия Стоцкая рассказала, какой была Началова

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Украинская поп-певица Анастасия Стоцкая заявила, что Началова была «солнечной, красивой, улыбчивой, талантливой». Комментарий Стоцкой взял РЕН ТВ.

Она заверила, что таким людям как Началова «всегда хочется» сказать «приятные слова при жизни». Однако, заметила Стоцкая, «внезапно жизнь обрывается».

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«Она была своим человеком, очень добрым, на моей волне», — добавила певица.

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».