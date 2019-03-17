Лещенко рассказал о «потенциале» скончавшейся Началовой

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Эстрадный певец Лев Лещенко заявил, что скончавшаяся певица Юлия Началова не исчерпала свой «потенциал», а также «много работала». Мнением артиста поинтересовался РЕН ТВ.

Также Лещенко рассказал, что Началова была «приветливой» и «обаятельной» женщиной.

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«Никогда не проходила мимо, всегда здоровались. Я с ней пел дуэтом на телевидении, всегда был рад ее видеть», — сказал Лещенко.

Ранее телеведущий Юрий Николаев заявил, что Началова была «удивительно способной девочкой».