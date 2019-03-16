«Жизнь — это миг»: Волочкова высказалась о Началовой
Балерина Анастасия Волочкова заявила в своем аккаунте в инстаграме, что надеялась на выздоровление скончавшейся певицы Юлии Началовой.
Она назвала Началову «светлым, добрым и тонким человеком».
«Такая молодая, красивая, талантливая, успешная. Жить да жить», — написала Волочкова.
Кроме того, она отметила, что не может подобрать слова после трагедии с певицей.
«Нет слов. Юлечка, царствие небесное. Жизнь — это миг», — закончила Волочкова.
Певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы.
16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
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