«Скулы сводит»: Буйнов о трагедии Началовой
Певец Александр Буйнов отреагировал на смерть 38-летней певицы Юлии Началовой в своем аккаунте в инстаграме.
Певец назвал Началову «молодой, красивой и талантливой» певицей и музыкантом.
«Скулы сводит, хочется плакать, как в детстве от бессилия что-либо изменить. Помянем», — отреагировал Буйнов.
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Певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы.
16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
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