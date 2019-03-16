«Скулы сводит»: Буйнов о трагедии Началовой

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Певец Александр Буйнов отреагировал на смерть 38-летней певицы Юлии Началовой в своем аккаунте в инстаграме.

Певец назвал Началову «молодой, красивой и талантливой» певицей и музыкантом.

«Скулы сводит, хочется плакать, как в детстве от бессилия что-либо изменить. Помянем», — отреагировал Буйнов.

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Певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы.

16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

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